Peugeot lanceert de nieuwe generatie van zijn 308 die opvalt door een strak design, grotere afmetingen en hybride uitvoeringen. De introductie is in de tweede helft van 2021 gepland.

Je kan niet naast de nieuwe Peugeot 308 kijken die haast futuristische trekken vertoont met zijn krachtig lijnenspel dat geaccentueerd wordt door de strakke ledverlichting rondom. Deze generatie behoudt weer gewoon zijn naam, maar pakt wel uit met een nieuw logo dat zowel in de snuit als op de flanken en het kontje prijkt.

De nieuwe 308 meet 4,37 meter en is daarmee 11 centimeter langer dan zijn voorganger. Meteen groeide ook de wielbasis mee met 5,5 centimeter tot 2,68 meter, wat de inzittenden meer beenruimte oplevert. Tegelijk werd de vijfdeurs iets lager (-2 cm) en zijn koffer iets kleiner, al is die met een inhoud 412 liter nog zeer ordentelijk. Voor wie meer laadruimte wil, komt er later trouwens ook weer een 308 SW break.

De Peugeot 308 introduceert het nieuwe merklogo © GF

De nieuwe 308 staat op het bekende EMP2-platform van PSA dat geschikt is voor elektrische aandrijvingen. Het is dus geen verrassing dat er meteen plug-inhybrides verkrijgbaar zijn. Er is keuze uit twee stekkervarianten met een systeemvermogen van 180 en 225 pk, die volgens Peugeot 55 km puur elektrisch kunnen rijden.

Verder zijn er ook twee benzinemotoren van 110 en 130 pk en één dieselmotor van 130 pk. Van een zuiver elektrische 308 spreekt het merk nog niet, maar het sluit die optie evenmin uit.

De digitalisering zet zich door in de cockpit © GF

Ook het interieur is knap gestileerd en vertoont een vergaande digitalisering van de informatieverstrekking en bedieningen via een 10" aanraakscherm op de middenconsole. Tenslotte kregen de veiligheidssystemen een update met het Drive Assist 2.0 pakket, dat onder meer adaptieve cruise control en een actieve rijstrookassistent naar de Peugeot 308 brengt.

De prijzen van de nieuwe 308 zijn nog niet bekend, er werd enkel gemeld dat de lancering in de tweede helft van 2021 zal plaatsvinden.

Je kan niet naast de nieuwe Peugeot 308 kijken die haast futuristische trekken vertoont met zijn krachtig lijnenspel dat geaccentueerd wordt door de strakke ledverlichting rondom. Deze generatie behoudt weer gewoon zijn naam, maar pakt wel uit met een nieuw logo dat zowel in de snuit als op de flanken en het kontje prijkt. De nieuwe 308 meet 4,37 meter en is daarmee 11 centimeter langer dan zijn voorganger. Meteen groeide ook de wielbasis mee met 5,5 centimeter tot 2,68 meter, wat de inzittenden meer beenruimte oplevert. Tegelijk werd de vijfdeurs iets lager (-2 cm) en zijn koffer iets kleiner, al is die met een inhoud 412 liter nog zeer ordentelijk. Voor wie meer laadruimte wil, komt er later trouwens ook weer een 308 SW break.De nieuwe 308 staat op het bekende EMP2-platform van PSA dat geschikt is voor elektrische aandrijvingen. Het is dus geen verrassing dat er meteen plug-inhybrides verkrijgbaar zijn. Er is keuze uit twee stekkervarianten met een systeemvermogen van 180 en 225 pk, die volgens Peugeot 55 km puur elektrisch kunnen rijden. Verder zijn er ook twee benzinemotoren van 110 en 130 pk en één dieselmotor van 130 pk. Van een zuiver elektrische 308 spreekt het merk nog niet, maar het sluit die optie evenmin uit.Ook het interieur is knap gestileerd en vertoont een vergaande digitalisering van de informatieverstrekking en bedieningen via een 10" aanraakscherm op de middenconsole. Tenslotte kregen de veiligheidssystemen een update met het Drive Assist 2.0 pakket, dat onder meer adaptieve cruise control en een actieve rijstrookassistent naar de Peugeot 308 brengt. De prijzen van de nieuwe 308 zijn nog niet bekend, er werd enkel gemeld dat de lancering in de tweede helft van 2021 zal plaatsvinden.