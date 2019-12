Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Er komt geen einde aan de tsunami van SUV. De laatste in de rij voor dit jaar is de Peugeot 2008 die op een nieuw platform staat dat ook wordt gebruikt door de zustermerken Citroën en Opel van de Franse autogroep PSA. De nieuwkomer maakt zijn entree op de Belgische markt naar aanleiding van het komende Autosalon van Brussel en zal verkrijgbaar zijn als benzine en diesel maar ook als full electric met in theorie nul procent CO2-uitstoot.

In 2012 en 2013 maakte PSA (Peugeot Citroën) een operationeel verlies van respectievelijk 5 en 2,3 miljard euro. Door een kapitaalinjectie van de Franse staat en de Chinese autoconstructeur Dongfeng ontsnapte de Franse autogroep op het nippertje aan een dreigend faillissement. Vijf jaar later behoort PSA met een rendabiliteit van 7,7 procent tot de meest profitabele automerken van Europa.

De wederopstanding van de Franse autogroep valt niet toevallig samen met het aantreden van Carlos Tavares als CEO. De Portugese manager werkte ruim dertig jaar voor Renault en klom er op tot CEO van het Franse merk - in de schaduw van de autoritaire voorzitter van de alliantie Renault - Nissan Carlos Ghosn. Het duo leverde vele jaren puik werk maar in 2013 verstoorden meningsverschillen over het te voeren beleid hun relatie en hield Tavares het voor bekeken.

Pompen of verzuipen

Het aanbod om de leiding van PSA in handen te nemen, kwam dus just in time. Tavares vroeg én kreeg van de aandeelhouders carte blanche om orde op zaken te stellen op de hoofdzetels van Peugeot en Citroën. In de maanden die volgden, sloopte hij het ene heilige huisje na het andere en verdwenen de nazaten van de stichtersfamilie uit het management van het autoconcern. Bovendien slaagde hij erin om de machtige Franse metaalvakbonden te overtuigen van de noodzakelijkheid van zijn ingrijpende herstructureringsplannen, wat op zich al een standbeeld verdient.

Minder dan twee jaar na de wissel van de macht maakte PSA opnieuw winst en wel zoveel dat het met DS een nieuw Franse luxeautomerk in de markt kon zetten en in 2018 het zwaar verlieslijdende Opel kon inlijven.

En nog is zijn honger niet gestild. Sinds begin van dit jaar voert de PSA-topman geheime gesprekken met de schatrijke Italiaanse ondernemersfamilie Agnelli over een alliantie met FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Of en zo ja, wanneer die er komt is voorlopig koffiedik kijken. Geweten is dat de wil tot slagen aanwezig is, zowel in Parijs als in Turijn. Maar goede wil alleen volstaat uiteraard niet om zo'n operatie met enorme financiële en sociale consequenties succesvol af te ronden.

Terzelfdertijd hebben beide autogroepen geen tijd te verliezen. Zij staan voor misschien wel de meest cruciale jaren uit het bestaan. De noodzakelijke investeringen in alternatieve aandrijfsystemen en autonoom rijden slorpen immers zoveel energie én kapitaal op dat enkel merken van wereldformaat de nodige middelen kunnen mobiliseren om op termijn concurrentieel te kunnen blijven opereren. Het is pompen of verzuipen.

Een nummer groter

De wederopstanding van PSA is niet in het minst te danken aan de heropleving van het merk Peugeot.

Dat volgde het voorbije decennium een zigzagkoers zonder de minste logica, visie en strategie. Met de komst van Tavares is alles anders geworden en hebben nieuwe mensen het roer in handen genomen. Ook op de designafdeling. Langzaam maar zeker is er opnieuw sprake van een eigen en consequente identiteit, het merk met een leeuw als logo laat opnieuw zijn tanden zien.

Dat geldt ook voor de nieuwe 2008. Die staat op het nieuwe platform van de Franse autogroep en wordt voortaan dus ook gebruikt door Citroën, DS en Opel. Zinvolle en doorgedreven synergiën leveren kostenbesparingen op bij de ontwikkeling en productie van nieuwe modellen.

De nieuwe PEUGEOT 2008 overtuigt door zijn agiliteit en uitermate comfortabel rijgedrag. © /

De nieuwe 2008 is in alle opzichten een nummer groter dan zijn voorganger en meet nu 4,30 meter. De 14 centimeter extra komen de inzittenden ten goede die vanaf nu over royaal veel been- en bagageruimte beschikken.

De 2008 is van een crossover geëvolueerd naar een compacte SUV die geacht wordt met succes de handschoen te kunnen opnemen tegen gelijkaardige modellen van Renault, Seat, Skoda, VW, Hyundai en Kia.

De nieuwkomer oogt agressief, laat zijn tanden zien en maakt een sterke indruk. Bescheidenheid heeft plaatsgemaakt voor gedurfde expressiviteit. De voorsteven van de 2008 springt meteen in het oog.

Ook het interieur is een echte blikvanger met het eigenzinnige i-Cockpit met een driedimensionale head-up display en touchscreen dat varieert van 10 tot 25 inch, afhankelijk van het uitrustingsniveau. De vormgeving van de cockpit is typisch Peugeot en vergt enige gewenning- je bent voor of tegen.

De Peugeot 2008 verwent zijn bestuurder met info in 3D © /

Een en ander kan te maken hebben met je postuur. Ik kan me voorstellen dat chauffeurs kleiner dan 1,7 meter geen voorstander zijn omdat de configuratie ten koste gaat van de functionaliteit en uiteindelijk ook van de veiligheid. Lof is er voor de zeer goede stoelen, zowel voor- als achteraan én het hoge kwaliteitsniveau van de gebruikte materialen en afwerking... Franse chic op zijn best!

Agiel en comfortabel

De nieuwe 2008 viert zijn première op het komende Autosalon van Brussel en is leverbaar met drie 1.2 liter driecilinderbenzinemotoren van respectievelijk 100, 130 en 155 pk en één 1.5 turbodiesel van 130 pk, al dan niet in combinatie met een handgeschakelde of automatische gangwissel. Die laatste levert in de geteste 155 pk benzineversie uitstekend werk.

Vanaf april is de nieuwkomer ook beschikbaar als e2008, uitgerust met een 100 kW elektromotor van 136 pk en een koppel van 260 Nm. Een 50 kWh-accu garandeert volgens de WLTP-cyclus een actieradius van 320 kilometer, in ideale omstandigheden. Afhankelijk van de reële rij- en weeromstandigheden in ons land lijkt een rijbereik van 250 kilometer realistisch. De duurtijd van het laden is afhankelijk van de capaciteit van de laadpaal en varieert van zeg maar een halfuur tot 17 uur.

De e2008 is zo'n 300 kilogram zwaarder dan de benzine- of dieselversie maar rijdt niettemin zeer agile en opvallend comfortabel. Oneffenheden in het wegdek verstoren die goede indruk niet of nauwelijks. De Peugeot 2008 behoort zonder twijfel tot de betere van de klas. Want ook qua assistentie- en infotainmentsystemen en hun gebruiksgemak scoort de nieuwkomer goed tot zeer goed. Dat is ooit anders geweest bij PSA.

Zoals bij vele andere volumemerken het geval voorziet ook Peugeot geen vierwielaandrijving voor de 2008. Desgewenst kan die worden uitgerust met een elektronische Grip Control, maar die bezit niet dezelfde eigenschappen en kwaliteiten van een volwaardige 4x4. Lig ik daar wakker van? Niet echt.

Wat mij bijblijft na een eerste kennismaking is het agiele en zeer comfortabele rijgedrag van de 2008, zijn royaal ruimteaanbod en hoogwaardige afwerking alsook zijn uitdagend en provocerend voorkomen. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het deze nieuwkomer zeker niet.

De goedkoopste 2008 (1.2 Pure Tech 100 Active) kost 22.100 euro, de prijs van de goedkoopste e-2008 bedraagt 36.000 euro.