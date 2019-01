Nieuwe Opel Zafira Life viert première op het salon van Brussel

Sinds de constructeur uit Rüsselsheim deel uitmaakt van de PSA-groep zien we steeds meer synergiën tussen Peugeot, Citroën en Opel. Na de SUV-modellen zoals de Crossland X en de Grandland X die hun platform delen met Peugeot-Citroën modellen en de Combo Life die het broertje is van de Peugeot Rifter en de Citroën Berlingo, lanceert Opel een nieuwe Zafira. Het gaat om een personenwagenversie met een Opel-neus op basis van de Peugeot Expert en de Citroën Jumpy.

De Duitse constructeur gaat deze wagen in drie koetswerklengtes leveren zodat hij kan inspelen op de behoeften van alle klanten. De 'small' versie meet 4,60 meter, de 'medium' is 4,5 m lang en de 'large' meet 5,3 meter en alle exemplaren bieden tot 9 zitplaatsen. De kortste versie is 10 cm korter dan de huidige Zafira, terwijl de 'l'-variant ruim 65 cm langer is en zo komt hij in de buurt dan de personenwagenversie van de Vivaro Combi.

De Zafira Life is actief in drie marktsegmenten en hij zal te zien zijn op het autosalon van Brussel dat start op 18 januari 2018. Vanaf februari opent het orderboekje en in 2021volgt er ook een elektrische versie.(Belga)