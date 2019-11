Gemotoriseerde tweewielers die vanaf 1 januari 2020 nieuw op de markt gebracht worden, moeten aan de Euro 5-norm voldoen. De overgang van Euro 4 naar Euro 5 betekent in de praktijk dat de uitstoot van vervuilende stoffen in één klap met zowat een derde vermindert, meldt sectorfederatie Febiac woensdag.

Met die nieuwe norm volgen de motoren en scooters de Europese eisen die nu al voor auto's gelden. De euronorm wordt ook gebruikt om auto's al dan niet toe te laten in een lage emissiezone (LEZ). In de toekomst zouden lage emissiezones ook uitgebreid kunnen worden naar motorfietsen. Dat zou bijvoorbeeld in Brussel het geval zijn. Volgens Febiac helpen alle inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de federatie benadrukt dat het aandeel van motoren en scooters in de uitstoot klein is. "Op een voertuigpark van ruim 7 miljoen eenheden, nemen motoren en scooters met hun 490.000 stuks slechts 7 procent in. Het aantal personenwagens komt op 5,9 miljoen en het aantal vrachtwagens en trekkers op bijna 950.000. Bovendien ligt het gemiddeld aantal gereden kilometers op jaarbasis bij motoren en scooters een stuk lager dan bij personenauto's: zowat 2.000 à 4.000 tegen meer dan 14.000." Febiac benadrukt ook dat er bij motoren en scooters minder sprake is van uitstootverhogend start-stopverkeer in files, aangezien ze tussen de rijen auto's mogen doorrijden als de snelheid van het verkeer minder dan 50 kilometer per uur bedraagt, en minder sprake van 'zoekverkeer' in de bebouwde kom om een parkeerplaats te vinden.(Belga)