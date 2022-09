Nieuwe Mitsubishi ASX is bekend gezicht

Dankzij een alliantie met de Renault-Nissan-groep maakt Mitsubishi een voorzichtige comeback op de Europese markt met de ASX. Het is dus geen toeval dat de compacte crossover Franse trekjes vertoont.

Het is gebruikelijk dat verschillende automerken binnen een alliantie hun technologie uitwisselen. En dat kan er toe leiden dat hun modellen verdacht veel op elkaar lijken. Dat is ook het geval met de nieuwe Mitsubishi ASX die een kloon lijkt van de Renault Captur want op de grille, het stuurwiel en de merklogo’s na, werd de Franse crossover integraal overgenomen. Beide modellen zullen trouwens naast elkaar van de band lopen in de Renault-fabriek in het Spaanse Valladolid.

De nieuwe Mitsubishi ASX komt in 2023 op de markt.

Rationele keuze

Dat is natuurlijk vooral een rationale keuze, die Mitsubishi toelaat met beperkte investeringen een beproefd product in de markt te zetten. Of dat ook strategisch een goede zet is, zal de toekomst uitwijzen want op deze manier bouw je als constructeur natuurlijk geen sterke merkidentiteit op.

Het gamma van de nieuwe ASX brengt dan ook geen verrassingen met het bekende motorenpalet: 1.0, 1.3 mild hybrid en 1.6 hybride en plug-inhybride. Het infotainmentsysteem is gebaseerd op de R-Link 2 van Renault maar kreeg een eigen lay-out en ook de veiligheids- en rijhulpsystemen werden vrijwel integraal overgenomen uit de Captur.

Mitsubishi start de leveringen van de nieuwe ASX in het voorjaar van 2023. Tegen dan zal ook de Belgische prijs bekend zijn. Reken er alvast op dat die in de buurt ligt van het zustermodel Renault Captur die vanaf zo’n 22.600 euro kost.