Nieuwe Mercedes-SUV GLB lijkt een bestseller in wording

Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Het gaat Mercedes even niet voor de wind. De CO2-uitstoot en bedrijfskosten zijn te hoog, de operationele winst quasi gehalveerd. Terzelfdertijd neemt het aantal terugroepacties van dieselmodellen toe. Het goede nieuws is dat Mercedes zijn SUV-gamma uitbreidt met een compacte 7-zitter. De nieuwkomer straalt karakter uit en maakt bij een eerste kennismaking een zeer overtuigende indruk, de GLB lijkt een nieuwe bestseller in wording.

De GLB beschikt over alle kwaliteiten om een nieuwe bestseller te worden.

Mercedes-topman Ola Källenius beleeft moeilijke tijden. Sinds hij in mei de fakkel heeft overgenomen van Dieter Zetsche gaat het bergaf met het automerk met de ster. De beschuldigingen van het Duitse Kraftfahrt Bundesamt (BKA) aan het adres van Mercedes in verband met sjoemelsoftware nemen toe, Tot nu toe heeft Mercedes - op vraag van het BKA - al 1,3 miljoen dieselmodellen teruggeroepen en 'aangepast'.

