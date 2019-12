De nieuwe hybride McLaren Hyper-GT 'XP2' voltooit stilaan zijn testprogramma. In Florida bereikte de 1.007 pk sterke Speedtail een topsnelheid van maar liefst 403 km/u.

McLaren verlegt graag grenzen, en dat lijkt ook met de nieuwe hybride Hyper-GT best te lukken. De hybride aandrijflijn, die een benzinemotor met een elektromotor combineert, produceert 1.070 pk en 1.150Nm. Die cocktail moet een sprint van 0 tot 300 km/u in minder dan 13 seconden en een topsnelheid van meer dan 400 km/u toelaten.

Die indrukwekkende prestaties werden intussen gevalideerd op de landingsbaan van de space shuttle op de Johnny Bohmer Proving Grounds van het Kennedy Space Center in Florida (VS) door McLaren-testrijder Kenny Brack. Hij liet daar een topsnelheid van 403 km/u optekenen, waarmee de Speedtail nu officieel de snelste McLaren ooit is.

Intussen worden de eerste exemplaren van de 5,2 lange driezits-GT bestemd voor de klanten gebouwd in het McLaren Production Centre in Woking (GB). In totaal zullen daar 106 Speedtails met de hand gebouwd worden. De eerste wagens worden in februari 2020 aan de gelukkige klanten overhandigd.(Belga)