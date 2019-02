Nieuwe Maserati in 2020

Zopas was er in de kantoren van Maserati in Modena overleg tussen Harald J. Wester, CEO van Maserati S.p.A., en de lokale overheden over de toekomst van deze productiesite. Hierbij werd de strategische missie van de fabriek kracht bijgezet, zoals reeds werd toegelicht in het Industrial Plan van FCA dat in 2018 werd gepresenteerd. De fabriek wordt toegespitst op de fabricage van speciale high-performance sportwagens met hoogstaande technologie. Geheel in lijn met de traditie en de waarden van het merk, dat al sinds 1939 een thuisbasis heeft in Modena.

Maserati heeft zichzelf tot doel gesteld om de huidige productielijnen vanaf komende herfst te upgraden en te vernieuwen. Dit als voorbereiding op een reeks nieuwe modellen waarvan het eerste in 2020 op de markt zal komen. De eerste voorseriemodellen van deze sportwagen zullen er vanaf de eerste helft van volgend jaar van de band rollen. De CEO benadrukt het belang van de Via Ciro Menotti-fabriek in de 2018-2022 planning van Maserati. Hij garandeert dat de productie wordt voortgezet en bevestigde eveneens de plannen voor de vernieuwing en upgrade van de productielijn in voorbereiding op de komst van de nieuwe modellen.(Belga)