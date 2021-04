In de beginjaren van de automobiel was het gebruikelijk dat men een onderstel mét motor bestelde bij een automerk en vervolgens een handgemaakt koetswerk liet bouwen dat rekening hield met de wensen van de klant. Een luxe die enkel de superrijken zich konden veroorloven. Inmiddels heeft het begrip luxe een nieuwe invulling gekregen in de vorm van immateriële waarden die met geen geld te betalen zijn.

In feite is elk voertuig uit de beginjaren van de automobiel een unicaat op maat. Met name de Brusselse koetsenmaker D'Ieteren heeft toen betoverende koetswerken gebouwd op onderstellen van Bugatti, Excelsior, Hispano, Imperia, Mercedes, Minerva of Panhard. Een aantal van die unicaten heeft de tand des tijds doorstaan en is - op afspraak - te bewonderen in de Gallery D'Ieteren in de Maliestraat in Elsene. De dynamische tentoonstelling illustreert de ruim twee eeuwen industriële activiteit van de Brusselse ondernemersfamilie aan de hand van wisselende objecten waaronder een 60-tal voertuigen in perfecte staat - van een paardenkoets tot een Bugatti Veyron. De collectie is uniek in haar genre en van onschatbare waarde.

Slechts een handvol gerenommeerde Italiaanse koetswerkbouwers zoals Automobili Pininfarina of Carrozzeria Touring Superleggera overleefde de kaalslag en is met wisselend succes gelimiteerde series blijven fabriceren voor de rijken en machtigen van deze wereld. Vanaf de jaren zestig werd de automatisering van de autoproductie stelselmatig opgedreven en namen de autoconstructeurs eigen exterieur- en interieurdesigners in dienst. Die ontvingen hun consignes niet langer uit de mond van steenrijke klanten maar van collega's uit O&O, marketing en sales. Hun onderrichtingen waren ingegeven door de nieuwe wettelijke voorschriften en normen waar nieuwe auto's moeten aan voldoen en schetsten de krijtlijnen van het verschijningsbeeld dat de identiteit en waarden van het merk moet symboliseren. Slechts enkele luxe- en sportwagenmerken slaagden erin hun exclusief en sportief karakter te bewaren maar betaalden daar een hoge prijs voor. Rolls-Royce kwam in handen van BMW, Bentley en Lamborghini werden overgenomen door Volkswagen en Maserati door Fiat. De nieuwe aanpak resulteerde in stereotiepe modellen die niet bij iedereen in de smaak vielen, laat staan dat ze begeestering opwekten. Autofreaks die het zich financieel konden permitteren, gingen op zoek naar gespecialiseerde bedrijven om vorm én power te geven aan de auto van hun dromen. Enkele - denk aan Abt, Alpina, AMG en Brabus - zijn intussen uitgegroeid tot een eigen brand. Hun lucratieve activiteiten inspireerden de Duitse premiummerken om zelf initiatieven in de richting te nemen. Audi creëerde de RS-reeks, BMW de M-reeks en Mercedes de AMG-reeks, elk met een afdeling die zich bezighoudt met het personaliseren en upgraden van het interieur door het gebruik van hoogwaardige materialen en peperdure accessoires.Mercedes ging nog een stap verder en lanceerde in 1997 met Maybach een nieuw luxemerk als een alternatief voor Rolls-Royce en Bentley nadat het gedurende veertig jaar speciale series had gebouwd voor Mercedes. Het merk met de ster spaarde tijd noch moeite om van Maybach de evenknie te maken van Rolls-Royce en Bentley maar is daar tot nu toe niet in geslaagd. Aan de andere kant van de wereld zagen de grote Japanse constructeurs al vroeg de noodzaak in van een bijkomend luxelabel om hun imago van budgetmerk kwijt te raken. Via hun nichemerken Acura, Infinity, Lexus en Xedos kregen Honda, Nissan, Toyota en Mazda voet aan de grond in de VS, in Europa mislukte die guerrilla-tactiek. Europeanen tikken nu eenmaal anders dan Amerikanen. Toyota & Co hebben te weinig tijd genomen om inzicht te krijgen in de leefwereld van de Europeanen en zijn er niet in geslaagd de juiste snaar te raken. Dat een nieuw luxe automerk wel kans op slagen heeft in Europa bewijst DS Automobiles dat vijf jaar geleden in de markt werd gezet als een afsplitsing van Citroën. DS heeft nog een lange weg te gaan om te kunnen aanknopen met het succes van de prestigieuze Citroën DS-modellen uit de jaren zestig en zeventig, maar het gaat de goede kant op. Avantgardistische stijl, dynamisch rijgedrag, verfijning en aandacht voor detail in combinatie met hightech zijn eigenschappen en kwaliteiten waar Europeanen oog en oor voor hebben. Langzaam maar zeker breidt ook het modellenaanbod uit. Liefhebbers van de Franse joie de vivre kijken vol ongeduld uit naar de lancering van de DS 9 E-TENSE die het formaat en de allure bezit van een presidentiële limousine. Bij de troepenschouw op 14 juli weten we of Macron daar ook zo over denkt. Luxe en rijkdom gaan meestal hand in hand. Dat het ook anders kan, dat luxe niet duur hoeft te zijn, bewijst de paraplu in de voordeuren van de Skoda-modellen. Een knipoog naar de klant die getuigt van aandacht en respect én weinig geld kost. We vinden deze gadget ook terug in de achterdeuren van de Rolls-Royce Phantom met dit verschil dat het opbergvak in de Rolls is geventileerd waardoor de paraplu na gebruik sneller droog wordt. Sinds de volumemerken zelfs hun kleinere modellen tegen een meerprijs uitrusten met systemen en opties die tot voor kort enkel leverbaar waren op de topmodellen van de luxemerken, moeten die ten behoeve van hun verwende en veeleisende klanten op zoek naar een nieuwe invulling van het begrip luxe. Waar die zoektocht naartoe leidt, vertelt BMW-woordvoerder Jeroen Lissens. 'Onze modellen zijn zo goed uitgerust en laten zich zodanig configureren dat wij in principe aan alle wensen kunnen voldoen qua personalisatie van de wagen. Voor de meesten eindigt hier het verhaal, voor de klanten van een 7- of 8-reeks breien wij als invoerder hier een verlengstuk aan vast dat doorloopt tot in hun privésfeer. Wij nodigen hen uit om lid te worden van de 'Pure Emotions'-community waardoor zij toegang krijgen tot de VIP-lounge van exclusieve events. Of wij inviteren hen op een cooking workshop met de bekende sterrenkoks. David Martin en Roger van Damme zijn, net zoals de trainer van de Rode Duivels Roberto Martinez, BMW-ambassadeur. Daarnaast is BMW sponsor van het Deceuninck-Quick-Step Cycling Team wat ons de mogelijkheid biedt om onze VIP-klanten een blik achter de schermen van het team te laten werpen tijdens een wielerklassieker. Dat zijn Money Can't Buy Experiences die goed aankomen bij de leden van onze 'Pure Emotions'-community die inmiddels 6.200 leden telt.' Voor de klanten van een M-reeks heeft BMW de M League gecreëerd met een compleet ander aanbod, met de klemtoon op avontuurlijke doe-activiteiten. Zo krijgen de leden de gelegenheid om als eerste met de nieuwste M-modellen proef te rijden op het Circuit van Zolder. Waar andere mensen van dromen, beleven de leden van de BMW M League aan den lijve. Zo gezien is het geen toeval dat BMW het best verkopende automerk in ons land is. Lissens: 'BMW verruimt en verrijkt de leefwereld van zijn klanten zonder dat die daar extra moeten voor moeten betalen. Ik noem het een beleving die met geen geld te betalen is.'