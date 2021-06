Lexus toont een eerste beeld van de vernieuwde NX, dat is het premium midsize SUV-model van het Japanse Toyota-dochterbedrijf.

De NX wordt binnen het Lexus SUV-gamma boven de UX en onder de RX gepositioneerd en het model wil vooral een vuist maken tegen Europese premiumspelers met de BMW X3 of de Audi Q5. De NX zal op 12 juni worden onthuld.

Op de foto die de constructeur vandaag toont, is enkel de achterklep te zien waarop duidelijk is dat er duchtig gebruik wordt gemaakt van ledtechnologie. Verder ziet het er naar uit dat de basics van het koetswerk behouden blijven. Het lijkt erop dat Lexus nieuwe motorisaties zal voorzien, maar dat worden dan uitsluitend hybride aandrijvingen.

De basisversie NX 250 steunt wellicht op de aandrijving die we vandaag al kennen van de Toyota RAV-4 waarmee dit model overigens wel meer technologie deelt. De facelift zou tevens het interieur updaten met bijkomende connectiviteit en een meer digitale omgeving voor de inzittenden.

De wagen zou pas in 2022 op de markt komen.

