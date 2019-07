Dit weekend vindt het bekende Festival of Speed in Goodwood plaats. Voor vele constructeurs is dit het ideale kader om nieuwe modellen te onthullen. Dat vindt ook Land Rover dat daar voor het eerst zijn nieuwe Defender aan het publiek toont.

De aanwezigen zullen de nieuwe Land Rover Defender zelfs zien rijden, want dat is nu eenmaal het opzet van het Festival of Speed in Goodwood: de meest exclusieve en exotische wagens uit alle tijden, ook gloednieuwe modellen, komen in actie op de heuvel. Het zal hier nog gaan om een gecamoufleerd exemplaar, maar uiteraard zijn de koetswerktrekken al identiek aan het uiteindelijke productiemodel. Ook zustermerk Jaguar is aanwezig met enkele fraaie wagens. Eerst en vooral de 100% elektrische eTrophy I-Pace, de raceversie van de eerste elektrische wagen van het merk. Dan is er nog de spectaculaire XE SV Project 8 Touring Pack. Rawdon Glover, directeur van Jaguar Land Rover UK, verklaarde: "Elk jaar is het Festival of Speed in Goodwood voor ons het belangrijkste evenement. We hebben dit keer alles in het werk gesteld om met onze beide merken in de kijker te komen." Wie dit weekend niet naar de start van de Tour de France in Brussel gaat kijken en autoliefhebber is, kan misschien een uitstapje maken naar het Engelse platteland om er al dat fraais op vier wielen te gaan bewonderen in Goodwood. (Belga)