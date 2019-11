De nieuwe James Bond film, getiteld 'No Time To Die', komt in april 2020 in de bioscoop. Daarin maakt de nieuwe Land Rover Defender een opgemerkt optreden.

'No Time To Die' is de eerste film met de New Defender. "De wagen werd door het deskundige 007-stuntteam getest in de meest extreme terreinomstandigheden en laat geen twijfel bestaan over zijn onstuitbare karakter", luidt het bij Land Rover. De nieuwe Defender biedt een bodemvrijheid van 291 mm en een aangepaste terreingeometrie, waardoor de Defender 110 een oprij-, afrij- en overschrijdingshoek van respectievelijk 38, 28 en 40 graden kan voorleggen. Zijn maximale doorwaadbare diepte van 900 mm wordt ondersteund door het nieuwe waadprogramma van Terrain Response 2, zodat bestuurders in het volste vertrouwen door diep water kunnen rijden.

Het designteam van Land Rover werkte nauw samen met Chris Corbould, Special Effects & Action Vehicles Supervisor, voor de specificaties van de Defenders in de film. Deze exemplaren op basis van de Defender X in Santorini Black, met verdonkerde beschermplaten, donkere 20" velgen en professionele terreinbanden, waren de eerste Defenders die van de band rolden in de nieuwe productievestiging van Jaguar Land Rover in het Slowaakse Nitra.

Land Rover werkt al jarenlang samen met EON Productions voor de Bond-films, een partnerschap dat teruggaat tot 1983, toen de Range Rover Cabriolet te zien was in 'Octopussy'. Behalve de Defenders bevat 'No Time To Die' ook de Range Rover Sport SVR, de Land Rover Series III en de Range Rover Classic. 'No Time To Die' werd geregisseerd door Cary Joji Fukunaga en Daniel Craig kruipt voor de vijfde keer in de huid van Ian Flemings James Bond 007. De film zal vanaf april 2020 wereldwijd te zien zijn in de bioscopen.(Belga)