Nieuwe Land Cruiser op komst  

Toyota opent het orderboekje voor de nieuwste en vijfde generatie Land Cruiser die vanaf de herfst van 2024 zal worden geleverd.

Deze nieuwe generatie van Toyota’s werkpaard gaat qua vormgeving terug naar de roots met een hoekig maar vooral functioneel design. Deze Toyota mag dan al iets minder ‘cool’ zijn dan zijn Europese soortgenoten (denk Range Rover of een Mercedes G), de Land Cruiser blijft een vaste waarde op andere continenten waar klanten op zoek zijn naar onvoorwaardelijke mobiliteit in de meest veeleisende omstandigheden.

In die zin is het geen verrassing dat bijvoorbeeld de VN steevast voor deze Toyota kiest. Ook in conflictsituaties, waar ook ter wereld zie je deze terreinwagen opduiken. Het is tegelijk de lieveling van ngo’s en hulporganisaties omwille van zijn legendarische inzetbaarheid.

Diesel blijft

De nieuweling krijgt dus een zware erfenis en de Japanse autobouwer heeft er alles aan gedaan om geen afbreuk te doen aan de intrinsieke kwaliteiten van de wagen. Dat is meteen een antwoord op de vraag waarom er bijvoorbeeld niet voor een elektrische aandrijflijn wordt gekozen.

In de neus van de Land Cruiser spint als vanouds een dieselmotor omwille van de ruime beschikbaarheid van deze brandstof en omdat deze motoren nog altijd de beste autonomie bieden. De modellen voor de Europese markt krijgen een 2.8 liter grote turbodiesel voorzien van mild hybride ondersteuning (48 Volt) in combinatie met een achttrapsautomaat.

De structuur en het onderstel van de terreinwagen is nog stijver geworden en krijgt een grotere wieluitslag wat de wagen soepeler maakt op ruw terrein. Bij de marktlancering in het derde kwartaal van volgend jaar, zal er een first edition-versie te koop zijn met klassieke ronde koplampen. De overige VX-modellen hebben rechthoekige lichtunits vooraan. Beide modellen zijn beschikbaar met vijf of met zeven zitplaatsen.