Nieuwe Lancia Ypsilon in beeld

Lancia toont verdere details van de nieuwe Ypsilon die begin 2024 wordt onthuld.

De voorstelling van een nieuw model is traditioneel een grote verrassing waar naar uitgekeken wordt. Maar tegenwoordig tonen automerken op voorhand zoveel teasers dat het publiek zich al een goed beeld kan vormen van de te verwachten ‘primeur’. Zo ook bij de nieuwe Lancia Ypsilon waarvan we de voor-, achterzijde en het interieur al kennen.

Link naar Stratos

Zo is geweten dat de voorpartij zeer strakke lijnen vertoont met een led-signatuur. Het interieur oogt zeer mooi met een sublieme afwerking met accenten van Cassina-designers. Nu wordt daar nog een impressie van de achterzijde aan toegevoegd die coupé-allures vertoont en met de ronde lichten duidelijk verwijst naar de iconische Stratos uit de jaren zeventig. Een leuk accent is de verwerking van een ‘Y’ in de lichtsignatuur, wellicht om de knipperlichten op een originele manier te integreren.

Noteer dat de nieuwe Lancia Ypsilon de technische basis deelt met de zustermodellen uit de Stellantisgroep, zoals de Jeep Avenger en de DS3. Daaruit kunnen we afleiden dat deze wagen uit het zogenaamde B-segment zowel met een mild hybride als een volledig elektrische aandrijving verkrijgbaar zal zijn. De voorstelling van de Lancia Ypsilon staat gepland voor februari 2024, waarna de wagen later op het jaar in de showrooms zal opduiken.