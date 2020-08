Hyundai onthult voor het eerst beelden van de nieuwe Kona en Kona N Line die binnenkort zullen worden gelanceerd. Ze dragen de nieuwe vormtaal "Sensuous Sportiness" die het Koreaanse zich voortaan aanmeet.

De Kona restyle biedt de compacte crossover een "krachtige" uitstraling, met een bredere snuit en scherpere lijnen. De vernieuwde dagrijlichten bieden een modern en hoogtechnologisch design. De stevige voorbumper met geïntegreerde carterbescherming versterkt het avontuurlijke karakter van deze compacte Hyundai. Voor het eerst presenteert Hyundai ook een Kona N-line met aerodynamische koetswerkelementen. Je herkent deze versie meteen aan de lager gemonteerde luchtinlaat, de agressievere voorbumper met koelribben in de hoeken en de scherper getekende lijnen. Dankzij deze versie maakt Hyundai de N-line nog toegankelijker en is het Kona-gamma in staat om een nog breder publiek aan te spreken. Meer informatie over de nieuwe Kona en Kona N Line zal in de komende weken worden bekend gemaakt. (Belga)

