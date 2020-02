Niemand minder dan Enzo Ferrari bestempelde de Jaguar E-type als de mooiste auto ter wereld. Die werd gebouwd van 1961 tot 1974. Voor een opvolger was het wachten tot 2013. De F-type, van de hand van Ian Callum, vormde een eigentijdse interpretatie van het oorspronkelijke model en heeft zopas een ingrijpende facelift gekregen - hij werd nog eleganter én sportiever. Onze man onderwierp hem aan een eerste roadtest.

Jaguar wordt 85 en al is het beduidend jonger dan Mercedes of Rolls-Royce, het behoort tot de meest gerenommeerde automerken aller tijden. De eerste Jaguar rolde in 1935 van de band en was het geesteskind van de ambitieuze sidecarsfabrikant William Lyons. Nauwelijks één jaar later won Jaguar de RAC-rally, de eerste in een lange reeks van overwinningen in alle mogelijke autosportdisciplines. Een wereldtitel in de Formule 1 of een zege in een Grote Prijs heeft er vreemd genoeg nooit ingezeten. Na de Tweede Wereldoorlog maakte Jaguar snel naam met sportieve twee- en vierdeurmodellen met een hoog aristocratisch gehalte, op maat van de Europese beau monde voor wie een Rolls-Royce of Bentley te duur uitviel. De bekendste Jaguar is zonder twijfel de E-type die in 1961 op de markt kwam als coupé en cabrio. Met zijn oneindig lange snuit en sierlijk silhouet behoort de E-type tot een van de meest markante sportwagens uit de naoorlogse geschiedenis. Van de E-type rolden uiteindelijk 70.000 exemplaren van de band. Na de productiestop in 1974 was het wachten tot 2013 voor een opvolger. De Jaguar F-type droeg de signatuur van Director of Design Ian Callum (65) die eerder aan de slag was bij Ford en Aston Martin en daar onder andere de DB7, DB9 en Vanquish tekende. Ian Callum werkte van 1999 tot 2019 voor Jaguar dat hij nieuwe glans en glorie heeft bezorgd door een serie elegante modellen die herinneren aan de vooroorlogse Jaguars. De minzame Ian Callum geldt als een van de meest invloedrijke autodesigners van zijn generatie en wil zich voortaan meer toeleggen op kleinschalige projecten. Zijn opvolger Julian Thomson viel enkele weken geleden de eer te beurt toelichting te geven bij de tweede generatie F-type. Die vierde zijn wereldpremière op het voorbije Autosalon van Brussel en oogstte daar meteen veel applaus. In feite gaat het om een ingrijpende facelift die vooral onderhuids tal van nieuwe elementen bevat. Uiterlijk kenmerkt de nieuwkomer zich door een grotere grille, nieuw getekende matrix-led-koplampen die de sportwagen breder doen lijken dan die is en door nieuwe achterlichten die refereren aan die van de elektrische I-Pace. De al bij al beperkte cosmetische ingrepen hebben van de F-type een voleindend kunstwerk op wielen gemaakt. Dat geldt vooral voor de coupé die als geen ander automodel zowel kracht als elegantie uitstraalt en op straat alleen maar bewonderende blikken opwekt. De cabrio kan mij minder bekoren. Misschien heeft dat te maken met het slechte weer van de voorbije weken waardoor het onmogelijk was om te kunnen proeven van het pure cabriogenot. Daarvoor is het wachten tot de Haspengouwse bloesems in bloei staan, ergens in april. Lees verder onder de foto'sOok binnenin is er niet veel veranderd. Waarom ook. Het is heerlijk vertoeven in de F-type, afwerking en ergonomie zijn top, de sportzetels geven een perfecte ondersteuning aan het lichaam. Nieuw is het HD virtuele dashboard met 12,3 inch scherm dat naar wens kan geconfigureerd worden en bijkomende connectiviteitsdiensten aanbiedt. Ik had gehoopt dat de interieurdesigners ook werk zouden gemaakt hebben van één of meerdere bergvakken maar helaas is aan die wens niet tegemoetgekomen. Wat hebben designers tegen praktische opbergruimte in een sportwagen, vraag ik me af. Want ook de kofferruimte van de F-type valt bescheiden uit. De grootste verandering is terug te vinden onder de motorkap. De vertrouwde zescilindermotor is out. Zijn gebleven: een krachtige V8 met 450 pk/580 Nm (103.440 euro) of 575 pk/700 Nm (127.530 euro). Die laatste is terug te vinden in de F-Type R, een brutale krachtpatser die bedoeld is om een vuist te maken richting Porsche 911 Turbo. Wie kiest voor de V8 motor, heeft de keuze tussen achterwiel- en vierwielaandrijving. Wie opteert voor de P300 met een 2 l. viercilinderturbomotor (300 pk) van 65.100 euro heeft die optiemogelijkheid niet. Een vlot schakelende 8-traps Quickshift is standaard voor alle motorversies. Nieuw is ook de Quiet Start functie die de uitlaat dempt en ervoor zorgt dat je geen ruzie krijgt met je buren wegens geluidsoverlast. Van zodra je de straat uit bent, volstaat één druk op de Exhaust-knop om een oorverdovende orkaan te laten opsteken. Nergens goed voor: je maakt slapende honden wakker en je riskeert diepe krassen in het koetswerk. De F-type heeft dat trompettengeschal niet nodig, het doet zelfs afbreuk aan zijn elegant voorkomen. Zelfs met de 2 liter viercilinderturbomotor blijf je vriend en vijand te snel af en is het genieten van de voortreffelijke grip, veilig weggedrag en verrassend goed rijcomfort. De P300 is 140 kilogram lichter dan de P450 met de V8 en dat voel je - minder is meer. Natuurlijk biedt een V8 meer power en nog meer rijplezier, maar waar kan je daar van genieten? En staat de forse meerprijs in verhouding? En dan heb ik het nog niet over de extrakost voor benzine, taksen en verzekering. Overloop ik het overzicht van de inschrijvingen van de voorbije twee jaren, dan opteert driekwart van de kopers voor de 'kleine' 2 l. viercilinderturbomotor, twee op de drie kiest voor de coupéversie. Coupé of cabrio, beide modellen wekken zowel bewondering als begeestering op én blijven een exclusieve verschijning op onze wegen, ondanks hun relatief gunstige prijs, uitstekende prestaties en enig mooi voorkomen. Op maat gesneden van de sportieve gentleman. In tegenstelling tot de Duitse premiummerken is Jaguar er nooit in geslaagd om uit te groeien tot een global player. Het is een nichemerk met een bewogen geschiedenis en exclusief karakter gebleven. In 1990 werd het eigendom van Ford Motor Company dat een prestigestrijd uitvocht met rivaal General Motors om het leiderschap in de internationale autowereld. Ford kocht toen ook Volvo en Aston Martin. Maar al snel werd het duidelijk dat Ford zijn financiële mogelijkheden had overschat en niet over de nodige knowhow en competente medewerkers beschikte om met succes de handschoen te kunnen opnemen tegen de Audi, BMW en Mercedes.Toen Ford in 2007 door de financiële crisis in de VS zelf in zwaar vaarwater terechtkwam, verpatste het Jaguar aan de steenrijke Indische ondernemer Ratan Tata, eigenaar van een industrieel imperium dat zich uitstrekt over meer dan 80 landen. Sinds Jaguar onder Indische vlag vaart, is er wel interesse én geld voor vernieuwing en innovatie. Dat heeft zich vertaald in een volledig vernieuwd en ruimer gamma met modellen die een toonbeeld zijn van innovatieve technologie en stijlvol design in combinatie met sportieve prestaties en exclusieve uitrusting. De reïncarnatie van het DNA van het merk is een feit. In 2018 zette Jaguar zowaar de eerste elektrisch aangedreven SUV in de markt, een krachttoer die de Duitse premiummerken naar adem deed happen. Het slechte nieuws is dat Jaguar in 2019 werd geconfronteerd met tegenvallende bedrijfsresultaten en fors heeft moeten snoeien in zijn personeelsbestand. Ook 2020 kondigt zich aan als een moeilijk jaar, door de terugloop van de wereldwijde autoverkoop en de nefaste gevolgen van de Brexit. De Jaguar-directie kan nog rekenen op de ruggensteun van het Indische moederbedrijf maar off the record is te horen dat men meer wil/moet gaan samenwerken met andere constructeurs, om te besparen op de hoge uitgaven voor de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen en autonoom rijden. Voor enkele weken raakte bovendien bekend dat het aflopende contract met de huidige CEO Ralf Speth niet wordt verlengd. Of het een met het andere te maken heeft, is niet geweten. Evenmin is bekend wie in september zijn opvolger wordt. In doorgaans goed ingelichte kringen circuleert de naam van de huidige Audi-topman Bram Schot, die op 1 april plaats moet maken voor Markus Duesmann, ex-BMW én vertrouweling van Volkswagen-topman Herbert Diess. In tegenstelling tot de wissel van de macht aan de top van Jaguar komt die bij Audi niet onverwacht.