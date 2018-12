Nieuwe Honda HR-V 1.5 VTEC Turbo

Honda geeft de technische details vrij voor de nieuwe HR-V Sport. Het bijzondere aan dit model is de 1.5 liter grote benzinemotor die door een turbo wordt beademd en eerder al in de nieuwste Civic werd gebruikt.

De viercilindermotor levert 182 pk (234 kW) bij 6.500 opm en 240 Nm tussen 1.900 en 5.000 opm in combinatie met de manuele zesversnellingsbak. In het geval van een automatische CVT-transmissie is de 182 pk reeds vanaf 6.000 opm beschikbaar en de maximale trekkracht van 220 Nm staat in dit geval paraat tussen 1.700 en 5.500 opm.

De HR-V Sport krijgt zowel qua koetswerk als binnenin de update voor modeljaar 2019. Het onderstel en de demping werd aangepast aan het extra vermogen. De HR-V Sport wordt immers uitgerust met 'Performance Dempers' en krijgt fraaie achttienduims aluminium velgen aangemeten.(Belga)