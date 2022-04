Later op het jaar lanceert Honda de nieuwe topversie van zijn Civic, maar intussen springt deze Type R al in de kijker met een snelheidsrecord op het Suzuka Circuit in thuisland Japan.

De Honda Civic Type-R heeft een sterke reputatie onder de snelle compacte wagens, de zogenaamde hot hatches. Met de lancering van de nieuwe generatie van deze vijfdeurs wordt natuurlijk ook weer uitgekeken naar die pittige sportieve topversie. Daarvan werden reeds enkele teaserbeelden getoond en is bekend dat een potente turbomotor opnieuw de voorwielen zal aandrijven. Maar op de exacte specificaties en het prestatieniveau blijft het nog even wachten.

Daarover zal de komende maanden wellicht steeds meer uitlekken, want de onthulling en de lancering van de Honda Civic Type-R is nog voor dit najaar gepland. Noteer hierbij dat de 2 liter turbo viercilinder van de voorganger al 320 pk produceerde en dat de nieuwe versie uiteraard krachtiger en sneller zal worden.

De nieuwe Honda Civic Type R in actie op Suzuka Circuit © GF

Dat de nieuwe Civic Type-R over het nodige potentieel beschikt, werd al duidelijk tijdens een testrit op het Suzuka Circuit in Japan waar prompt een nieuw ronderecord voor voorwielaangedreven auto's werd gevestigd. De 5,8 kilometer lange omloop werd in 2 minuten en 23,12 seconden afgelegd, wat 0,873 seconden rapper is dan de ultieme versie van de voorganger, de Type R Limited Edition. Dat klinkt alvast goed!

Video Youtube : https://youtu.be/Qam7Ueo1n3w

