Nieuwe Honda CB650R

De klassieke Honda viercilindermotor gaat maar wat graag in de toeren en wordt in een totaal nieuw rijwielgedeelte gehangen. De Japanse constructeur maakt gebruik van topmateriaal zoals de omgekeerde Showa-voorvork (SFF 41 mm) met remzadels met vier zuigers. Ook het inlaattraject en de uitlaatlijn van de 650 cc motor werd hierzien. Ook de distributie en de compressieverhouding werd gewijzigd. Door deze aanpassingen wist Honda het vermogen op te trekken naar 95 pk en er is eveneens meer koppel beschikbaar bij alle toerentallen. De motor maakt nog altijd gebruik van het HSTC (Honda Selectable Torque Control) systeem en de slipkoppeling. De nieuwe CB650R lijkt fel op de CB1000R met zijn ronde LED-koplamp, modern LCD-dashboard en strakke lijnen die de motor een uitgesproken persoonlijkheid geven. Voor 2019 is de Honda CB650R verkrijgbaar in 4 kleuren: Graphite Black, Candy Chromosphere Red, Mat Crypton Silver Metallic en Mat Jeans Blue Metallic. De Honda CB650R is vanaf nu verkrijgbaar bij officiële Honda-dealers voor ? 8.399 BTW.(Belga)