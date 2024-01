Nieuwe Golf integreert ChatGPT

Artificiële intelligentie doet zijn intreden op de nieuwe Volkswagens.

Op de technologiebeurs CES in Las Vegas stelde Volkswagen interessante nieuwe technische vindingen voor. Die zijn bestemd voor de update van de Golf GTI maar duiken binnenkort ook op in andere modellen. De grote blikvanger was de integratie van ChatGPT in de spraakassistent van het infotainmentsysteem. Dit moet de mogelijkheden van de applicaties en de interactie met de gebruiker aanzienlijk vergroten.

Volkswagen ontwikkelde de ChatGPT-app samen met specialist Cerence, die garandeert dat de veiligheid en de privacy van de gebruikers altijd verzekerd blijft. Dit nieuwe snufje werd in Las Vegas dus voorgesteld op de GTI, maar komt ook in de Tiguan, de Passat en de nieuwe telgen uit de elektrische ID.-familie.

Fysieke knoppen

Wat de update van de Golf GTI zelf betreft, die bestaat uit aangepaste spoilers, koplampen, bumpers en uitlaten op het koetswerk. In het interieur valt naast het grotere aanraakscherm van het infotainmentsysteem met ChatGPT, vooral de terugkeer op van weer meer fysieke knoppen. Uiteraard zullen ook die aanpassingen doorsijpelen naar de andere varianten van de Golf en de overige modellen uit het Volkswagengamma.