De volgende maanden verschijnt de nieuwe Outback in de showrooms van de Subaru-verdelers. De zesde generatie onderscheidt zich door een hertekend design en uitgebreidere veiligheidssystemen.

Deze nieuwe Subaru Outback zit al ruim een jaar op de Aziatische en Amerikaanse markten en maakt nu ook de oversteek naar onze contreien. De zesde generatie van de avontuurlijke break die voor het eerst in 1995 opdook, pakt uit met een hertekend koetswerk en interieur om weer bij de tijd te zijn.

Dat is nog steeds in de typische crossover-stijl die moet weergeven dat een Subaru stoer en polyvalent is. Aan boord valt vooral het grote tabletachtige centrale touchscreen op dat een intuïtieve bediening moet garanderen van het infotainmentsysteem en de belangrijkste voertuigfuncties. Subaru meldt ook dat er werk is gemaakt van "een verdere verfijning en luxe in het interieur".

Nog een stokpaardje van het Japanse merk zijn de veiligheidssystemen die eveneens een hoger niveau bereiken in de nieuwe Outback met onder andere het Driver Monitoring System en een vernieuwd EyeSight-systeem.

Een nieuw touchscreen kenmerkt het dashboard. © GF

Voor de aandrijving doet de Europese versie van de Outback nog altijd een beroep op de bekende 2.5 liter boxermotor van 169 pk, in combinatie met een permanente vierwielaandrijving en een geüpdatete versie van de Lineartronic CVT-automaat. En belangrijk voor wie een aanhanger gebruikt: de nieuwe Outback heeft net zoals zijn voorganger een geremd trekvermogen van 2 ton.

Kopers kunnen nu al intekenen op het nieuwe model dat de volgende maanden bij de dealers wordt verwacht. De exacte prijzen en specificaties komen er weldra aan, laat de invoerder weten.

