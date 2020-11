Het segment van de compacte bestelwagentjes en de afgeleide ludospaces draait stilaan weer op kruissnelheid. Na de lancering van de nieuwe VW Caddy, maakt ook de vernieuwde Renault Kangoo zijn opwachting. Hij maakt vooral het verschil door de handige zijdelingse deur waarbij we niet langer een klassieke B-stijl zien.

Aan de carrière van de huidige generatie leek geen einde te komen, want hij stond sinds 2007 paraat voor gezinnen en heel wat professionals. Inmiddels zijn de vernieuwde modellen van de Berlingo, de Rifter en de Opel Combo al goed ingeburgerd en de gloednieuwe VW Caddy (V) start eind 2020 zijn carrière. De nieuwe Renault Kangoo, die nog steeds in Maubeuge wordt gebouwd, heeft een heel ander uiterlijk waardoor hij veel moderner oogt maar ook door het Easy Side Access systeem kan hij innoveren. De zijdelingse toegang tot de ultralichte laadruimte wordt ergonomischer omdat er geen centrale deurstijl meer is. Zo heeft de gebruiker wanneer hij de rechter schuifdeur en de passagiersdeur opent, een laadopening van ruim 1,40 m breed. Dit is niet alleen handig om passagiers te laten in- en uitstappen, het is even interessant om grote objecten in de laadruimte te laden. Dit is slechts één van de kwaliteiten, want Renault belooft ook een doorgedreven modulair interieur. Op details hierover is het nog even wachten want de constructeur onthult vooralsnog geen foto's van het nieuwe interieur. We weten al wel dat Kangoo in twee koetswerklengtes beschikbaar zal zijn. De gewone Kangoo zal een nuttig laadvolume bieden van 3,3 tot 3,9 m³ en in de Kangoo Maxi kan je van 4,2 tot 4,9 m³ laden. Het motoraanbod omvat benzine-, diesel- en elektromotoren. Naast de versie voor personenvervoer zoals op de bijgevoegde foto, zal er uiteraard ook een bestelwagenversie volgen die als 'Renault Express' wordt gedoopt. (Belga)

