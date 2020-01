Deze kleine dashboardcamera bevat twee lenzen, elk met een weergaveveld van 180 graden dat een volledige dekking rondom de bestuurder biedt. Dat levert beelden op van zowel buiten als binnenin het voertuig, zelfs dag en nacht.

Deze nieuwe camera van de Amerikaanse producent Garmin is zelfs kleiner dan de meeste autosleutels. En hij is zo onopvallend dat je hem nauwelijks opmerkt. De lens aan de voorzijde neemt kraakheldere 1440p-videobeelden op. Dit betekent dat je over een video beschikt die helder en gedetailleerd genoeg is om automodellen en andere belangrijke details te herkennen. De binnenlens neemt 720p-videobeelden op en beschikt over de exclusieve NightGlo technologie van Garmin, zodat je ook 's nachts activiteiten van de bestuurder en passagiers kunt opnemen. De ingebouwde Wi-Fi-connectiviteit synchroniseert video naar de Garmin Drive app voor eenvoudig kijken en delen op een smartphone. De camera slaat automatisch videobeelden op wanneer er een ongeval wordt gedetecteerd. Dankzij de ingebouwde GPS en Galileo heb je bewijs wanneer en waar de gebeurtenissen zich precies hebben voorgedaan. Het is ook mogelijk bewegingen voor en in je voertuig op te nemen wanneer hij staat geparkeerd en de motor uit staat. De nieuwe Garmin Dash Cam Tandem is weldra beschikbaar en zal verkocht worden tegen een richtprijs van 349,99 euro. (Belga)

