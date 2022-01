De huidige Ford Mondeo verdwijnt dit jaar van de markt en de opvolger is al onthuld. Maar zal die ook bij ons verkrijgbaar zijn?

De berlines krijgen het steeds moeilijker op de Europese markt die volledig in de ban is van de populaire SUV's en crossovers. Vandaar dat tal van modellen uit het gamma worden geschrapt. Een lot dat ook de huidige Ford Mondeo te wachten staat, aangezien hij nog dit jaar uit de brochure verdwijnt.

Er werd verwacht dat de opvolger ook een crossover zou zijn. Maar wat zien we nu? Ford pakt weer uit met een nieuwe berline, die de zesde generatie van het al 30 jaar oude model inluidt.

De Ford Mondeo komt eerst op de Chinese markt. © GF

Bekende trekken

Tot zover het goede nieuws. Deze nieuwe berline komt eerst op de Chinese markt waar hij door Changan wordt vervaardigd, maar een verscheping naar Europa is niet onmiddellijk gepland. De nieuwe Mondeo werd duidelijk een maatje groter, want hij meet 4,94 meter tussen de bumpers en is dus 6 cm langer dan het huidige model.

De wagen is ook zo'n 2,3 cm breder en heeft een wielbasis van 2,95 m, wat ook 10 cm meer is dan voorheen. Kortom, dit wordt een kloeke berline die je misschien ook bekend voorkomt. Het design en het concept lijkt inderdaad sterk verwant aan de Zephyr van zustermerk Lincoln dat eveneens op de Chinese markt zit.

Over de technische specificaties liet Ford nog niet veel los, buiten het feit dat er zeker een 328 pk sterke 2 liter turbobenzinemotor voorzien is die zijn vermogen via een 8-trapsautomaat op de voorwielen zet. Na de lancering volgen wellicht nog meer motorisaties. En misschien alsnog plannen voor een nieuwe Europese carrière?

