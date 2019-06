De Fiat "Sport" wordt ontwikkeld op basis van de Tipo S-Design vijfdeursversie. Hij heeft recht op enkele specifieke designelementen zoals een aangepaste voorbumper, zijskirts, een dakspoiler en een diffuser achteraan. Deze versie is meteen beschikbaar bij de Fiat-dealers en kost 22.990 euro.

De Fiat Tipo Sport is afgeleid van de S-Design-versie en beschikt over een hele reeks esthetische elementen die speciaal voor de Fiat Tipo Sport werden ontwikkeld. Het Sport afwerkingsniveau is alleen beschikbaar met het vijfdeurs koetswerk. Hij krijgt een nieuwe voor- en achterbumper, zijschorten en nieuwe mistlampcontouren vooraan. De diffuser achteraan en de dakspoiler maken het plaatje compleet.

Op dit model en op de S-Design-versie kan de klant kiezen voor de nieuwe Passione Red koetswerkkleur in combinatie (optioneel) met een zwart dak. De overige beschikbare kleuren zijn Metropoli Grey, Cinema Black, Gelato White en Colosseo Grey. Vooraan valt tevens het zwarte radiatorrooster op. Als accessoire biedt Fiat eveneens bi-xenon-koplampen die 30% meer lichtopbrengst bieden. De 'Glossy Back'-afwerking wordt doorgetrokken op de 18 inch lichtmetalen velgen en de 'Diamond'-afwerking van de spiegelbehuizingen. De donkere achterruiten passen perfect bij de sportieve sfeer die ook binnenin te zien is.

De 'total black' afwerking is te zien op de dakbekleding, de stoelen en het eco-leder van het stuur en de versnellingspook. De nieuwe Fiat Tipo Sport 5-deurs Fiat Tipo Sport is beschikbaar met een breed gamma motoren dat start bij de 1.4 benzinemotor van 95 pk en de 1.4-liter T-Jet (120 pk). Dieselklanten worden bediend met de 1.3 MultiJet 95 pk of de 1.6 met 120 pk. Diverse motorisaties worden tevens met de gerobotiseerde DCT-versnellingsbak geleverd.(Belga)