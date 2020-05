De nieuwe Vivaro-e is de eerste volledig elektrische bedrijfswagen van Opel. Het model komt op een ideaal moment op de markt, want in vele stedelijke gebieden is emissievrije levering van goederen en diensten intussen een absolute must geworden.

De Vivaro-e is vooral gericht op de zogeheten 'last mile delivery'. Opel levert zijn elektrische bestelwagen in drie lengtevarianten en diverse carrosserievarianten. Dankzij een doordachte constructie doet de Vivaro-e wat praktisch gebruiksgemak betreft niet onder voor het gewone model met dieselmotor. Beide aandrijflijnversies rollen van dezelfde productielijn uit de dezelfde fabriek.

Met de Vivaro-e kan de klant kiezen tussen twee lithium-ionbatterijen, afhankelijk van zijn behoeften: een batterij van 75 kWh met een bereik tot 330 kilometer, of voor degenen die minder intensief dagelijks gebruik van hun voertuig maken, een 50 kWh accu met een actieradius tot 230 kilometer, beide in de WLTP-cyclus. Via een 100 kW DC-laadstation is de 50 kWh-batterij in slechts 30 minuten tot 80% opgeladen. Bij de 75 kWh-batterij duurt dat 45 minuten. De Vivaro heeft een elektrische aandrijfmotor van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm, wat hem betere prestaties geeft dan de meeste andere elektrische voertuigen. De maximale snelheid van 130 km / u, elektronisch geregeld, maakt het mogelijk om met normale snelheid en in alle veiligheid op de snelweg te rijden, met behoud van de elektrische autonomie.

Opel heeft de nieuwe Vivaro-e ontwikkeld voor een breed uiteenlopende klantengroep en levert om die reden diverse carrosserievarianten, zoals een crewcab, platformcab of personenversie, met een laadvermogen tot 1.275 kg en een totaal gewicht van 2.800 tot 3.100 kg. De orderboeken van de Opel Vivaro-e openen in juni en de levering start rond het einde van de zomer. (Belga)

