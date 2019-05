Terwijl de politiek de oorlog heeft verklaard aan de diesel en de eerste automerken de diesels uit hun gamma verbannen, rust Audi enkele van zijn topmodellen uit met een nieuwe drieliter V6-dieselmotor. Een gedurfde stap die getuigt van realiteitszin.

Hoe zou de autowereld er vandaag uitzien zonder het dieselschandaal van 2015? Ik vraag het me af. Om zijn handen in onschuld te kunnen wassen, heeft de politiek meteen alle schuld in de schoenen van de automerken geschoven. Met name Volkswagen en zijn satellietmerken hebben inderdaad op grote schaal bedrog gepleegd en een misdaad tegen de gezondheid van de mensheid begaan. Het is te hopen dat de verantwoordelijken zwaar worden gestraft.

...