De nieuwe Land Rover Defender maakt een bijzonder spectaculair optreden in de nieuwste James Bond film 'No Time To Die' met een sprong van 30 meter en een salto.

Een televisiespot van Land Rover gunt de kijkers een blik achter de schermen om te laten zien wat ze mogen verwachten van de nieuwe Defender in de film 'No Time To Die'. Zo omvat de video beelden van de repetities, waarbij de wagen hoog door de lucht vliegt. Andere extreme tests die de Defender ondergaat, zijn onder meer ritten aan hoge snelheid door moerassen en rivieren. Speciaal voor de televisiespot heeft Land Rover de Defender tot het uiterste gedreven door met een 360°-salto uit een bos te vliegen, op de vier wielen te landen en weg te rijden.

De achtervolgingsscène in No Time To Die werd geleid door stuntcoördinator Lee Morrison, die samenwerkte met Oscar-winnaar en special effects-supervisor voor actievoertuigen Chris Corbould. "We hebben de Defender voorbij het uiterste gedreven om een maximale opwinding te creëren en fans een blik te gunnen in de compromisloze uitdaging om een waanzinnige achtervolgingsscène te produceren die ze in de film No Time to Die kunnen bekijken", verklaarde Morrison. Er werden tien Defenders gebruikt bij de opnames van No Time To Die, waaronder het zevende productie-exemplaar met VIN-nummer 007.(Belga)

