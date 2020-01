Zenith werkte samen met Land Rover aan de creatie van een exclusief horloge om de herinterpretatie van de Defender als auto-icoon voor de 21e eeuw te vieren: de Defy 21 Land Rover Edition.

Net als de legendarische SUV die hem inspireerde, is de Defy 21 Land Rover Edition modern, duurzaam en aantrekkelijk. Van het horloge, dat op hetzelfde moment als de nieuwe Defender beschikbaar zal zijn, zullen slechts 250 stuks gemaakt worden. Deze exclusieve Defy 21 Land Rover Edition is het jongste resultaat van een vierjarig partnerschap tussen Land Rover en de befaamde Zwitserse horlogemaker.

Gerry McGovern, Chief Creative Officer van Land Rover, verklaart: "Voor het volgende hoofdstuk in ons partnerschap met Zenith wilden we een horloge dat de essentie van de nieuwe Land Rover Defender belichaamt. Met subtiele details die het karakter van de nieuwe Defender weerspiegelen, is dit voor mij het beste horloge dat we samen met Zenith gecreëerd hebben." De Defy 21 Land Rover Edition is een complete make-over van Zeniths eenentwintigste-eeuwse chronograaf met een ruwe en minimalistische look.

Het horloge is tegelijkertijd opvallend en subtiel doordat de kast is vervaardigd uit speciaal, microgestraald titanium dat licht uit alle hoeken absorbeert om zijn gefacetteerde oppervlakken beter te accentueren. Zenith en Land Rover werkten voordien samen aan de creatie van de horloges El Primero Range Rover, Chronomaster El Primero Range Rover Velar en Defy Classic Evoque.(Belga)

Net als de legendarische SUV die hem inspireerde, is de Defy 21 Land Rover Edition modern, duurzaam en aantrekkelijk. Van het horloge, dat op hetzelfde moment als de nieuwe Defender beschikbaar zal zijn, zullen slechts 250 stuks gemaakt worden. Deze exclusieve Defy 21 Land Rover Edition is het jongste resultaat van een vierjarig partnerschap tussen Land Rover en de befaamde Zwitserse horlogemaker.Gerry McGovern, Chief Creative Officer van Land Rover, verklaart: "Voor het volgende hoofdstuk in ons partnerschap met Zenith wilden we een horloge dat de essentie van de nieuwe Land Rover Defender belichaamt. Met subtiele details die het karakter van de nieuwe Defender weerspiegelen, is dit voor mij het beste horloge dat we samen met Zenith gecreëerd hebben." De Defy 21 Land Rover Edition is een complete make-over van Zeniths eenentwintigste-eeuwse chronograaf met een ruwe en minimalistische look. Het horloge is tegelijkertijd opvallend en subtiel doordat de kast is vervaardigd uit speciaal, microgestraald titanium dat licht uit alle hoeken absorbeert om zijn gefacetteerde oppervlakken beter te accentueren. Zenith en Land Rover werkten voordien samen aan de creatie van de horloges El Primero Range Rover, Chronomaster El Primero Range Rover Velar en Defy Classic Evoque.(Belga)