De nieuwe Land Rover Defender is getest door de offroad-experts van het Rode Kruis. Deze proef is een onderdeel van de laatste fase van haar wereldwijde testprogramma voor het nieuwe model. Het prototype ging naar de Rode Kruis-basis in in Dubai, voor de wagen later dit jaar aan het grote publiek zal worden getoond.

De tests in Dubai vallen samen met de vernieuwing van het wereldwijde partnership tussen Land Rover en het Rode Kruis. Deze 65-jarige samenwerking gaat terug tot 1954, toen de eerste speciaal aangepaste Land Rover als mobiele kliniek in dienst werd genomen. In de volgende drie jaar zal Land Rover de paraat staan om te reageren rampen zoals we die recent zagen in India, Mexico en Australië. De experts van het Rode Kruis testten de Defender op zand en op verschuivende duinen in de woestijn.

Het prototype moest de steile hellingen - typisch offroadgebruik - in de regio beklimmen. Eén en ander gebeurde bij een temperatuur van meer dan 40°C. De wagen reed vervolgens naar de Jabal Bil Ays-snelweg, waar de Defender naar bijna 2.000 meter moest klimmen. Op die manier konden de testrijders de nieuwe Defender ontdekken voordat hij wereldwijd wordt voorgesteld. Dit is de laatste stap in het ontwikkelingsprogramma van de nieuwe Defender.

De prototypes hebben tot nu toe meer dan 1,2 miljoen testkilometers afgelegd. Hij werd tevens door Tusk getest - Kenia's grootste liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud - en hij reed ook al een rondje op het Goodwood Festival of Speed.(Belga)