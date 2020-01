Coyote lanceert zijn nieuwe rijhulpsysteem: Coyote Up. Het bedrijf ontwikkelde dit nieuwe toestel met twee grote nieuwigheden: spraakondersteuning voor meer veiligheid achter het stuur en de gepatenteerde technologie van de veiligheidsprognoses.

De Coyote Up omvat de bestaande succesformule van Coyote, maar voegt daar een nieuwe feature aan toe waar de markt en de consument vragende partij voor zijn. Om aan deze verwachting tegemoet te komen, heeft Coyote ingezet op de ontwikkeling van een eigen spraakondersteuningssysteem dat vragen in gangbare en natuurlijke taal kan begrijpen. Dankzij dit nieuwe spraakondersteuningssysteem kunnen bestuurders waarschuwingen doorgeven en bevestigen met hun ogen op de weg en hun handen aan het stuur. Daarvoor gebruiken ze een simpel commando: "Dag Coyote !"

"Met dit nieuwe product en deze nieuwe functie tonen we hoeveel potentieel en kennis ons bedrijf in huis heeft. Hiermee hebben we nog meer troeven in handen om onze positie als Europees marktleider te verstevigen," aldus een tevreden Vincent Hébert, algemeen directeur van Coyote Systems Benelux.

De Coyote Up omvat ook nog andere nieuwe functies: een touchscreen van 3,5 inch dat niet te groot uitvalt in het voertuig en makkelijk leesbaar is; slechts één fysieke knop die interactie met het toestel vereenvoudigt; een eenvoudigere, ergonomischere, moderne en intuïtieve interface; een automatische switch tussen dag- en nachtmodus (witte en zwarte achtergrond), niet storend voor de bestuurder; en de veiligheidsprognoses.(Belga)

