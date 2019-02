Nieuwe Clio staat in Genève

Het belooft druk te worden in het Franse B-segment want naast deze Renault Clio zal ook Peugeot de nieuwe 208 lanceren. De Clio is voor Renault een erg belangrijk model, vooral in een periode waar steeds meer automobilisten gaan downsizen om met een zuiniger voertuig te rijden. De eerste generatie Clio kwam in 1990 op de markt en gespreid over vier generaties wist de Franse constructeur er al vijftien miljoen exemplaren van te verkopen. Sinds 2013 werd de Clio zelfs markleider in het Europese B-segment. Renault belooft een revolutionair design dat breekt met de bestaande conventies. Het koetswerk getuigt van meer maturiteit en het interieur is geïnspireerd op wat automobilisten gewend zijn in hogere segmenten. We mogen ons dus wellicht verwachten aan een clean interieur met één of meerdere digitale displays. Renault kondigde vorig jaar ook aan dat het volledige gamma zou worden uitgerust met hybride technologie, te beginnen met de meest populaire modellen. Die belofte vertaalt zich vandaag in een E-Tech aandrijving die gebruik maakt van een ondersteunende elektrische aandrijving om de CO2-emissie te drukken. Verder zou de nieuweling ook kunnen rekenen op een batterij nieuwe rijhulpsystemen. Tot slot moet de Clio democratiserend werken op vlak van autonome rijtechnologie voor een stadswagen. (Belga)