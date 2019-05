Renault lanceert deze zomer de vijfde generatie van de Clio. Dit is door de jaren heen een vaste waarde geworden in het B-segment die compacte buitenafmetingen combineert met een ruim en comfortabel interieur. Over de generaties heen werden ruim 15 miljoen exemplaren gebouwd.

De nieuwe generatie oogt dynamischer en neemt heel wat technologie over van grotere Renault-modellen, waaronder de nodige connectiviteit. Renault voorziet in één moeite extra technologie met het oog op (semi-)autonome mobiliteit. Verrassend zijn ook de motorisaties, want de Franse constructeur biedt voortaan ook in het B-segment een hybride motorisatie aan om de CO2-emissie van deze compacte stadswagen verder terug te dringen, al zal die laatste pas vanaf 2020 beschikbaar zijn.

Die E-TECH versie linkt een 1.6 liter benzinemotor aan twee elektromotoren die worden gevoed door een batterij met een capaciteit van 1,2 kWh. Die batterij wordt bijgeladen tijdens het remmen en het uitbollen en hoeft via het stopcontact of de wallbox te worden opgeladen. Bij de lancering voorziet Renault benzinemotoren (1.0 en 1.3) met vermogens tussen de 75 en de 130 pk en een 1.5 liter diesel die 85 of 115 pk levert. (Belga)