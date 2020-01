De voornaamste nieuwigheid op de Citroën-stand op het Autosalon van Brussel is de C5 Aircross Plug-in Hybrid, die de elektrificatie van het gamma inluidt.

Op de Citroën-stand op het Autosalon staan enkele bijzonder interessante auto's zoals de C5 Aircross Hybrid. Het is het topmodel binnen het Citroën-gamma en is volgens de fabrikant een "Silent Urban Vehicle" omdat het zuiver elektrisch tot 50 km ver komt. Deze SUV zet in op comfort en modulariteit, maar biedt eveneens rijplezier en een ruime inzetbaarheid voor korte dagelijkse ritten die zuiver elektrisch kunnen, op voorwaarde dat de gebruiker de batterij nauwgezet oplaadt.

Citroën toont verder enkele conceptversies die aangeven van hoe de toekomst van het merk er zal uitzien. Zo zie je de Ami One Concept; een revolutionaire 100% elektrische 2-zitter voor de stad. De SpaceTourer Concept is een stijlstudie van een geconnecteerde camper en is voorzien van vierwielaandrijving die werd ontwikkeld door de Franse specialist Dangel. De PSA-groep werkt al decennia lang samen met deze partner voor bijzondere 4x4-modellen. Deze concept beschikt eveneens over een trendy fiets: "Rider The Citroënist by Martone". (Belga)

Op de Citroën-stand op het Autosalon staan enkele bijzonder interessante auto's zoals de C5 Aircross Hybrid. Het is het topmodel binnen het Citroën-gamma en is volgens de fabrikant een "Silent Urban Vehicle" omdat het zuiver elektrisch tot 50 km ver komt. Deze SUV zet in op comfort en modulariteit, maar biedt eveneens rijplezier en een ruime inzetbaarheid voor korte dagelijkse ritten die zuiver elektrisch kunnen, op voorwaarde dat de gebruiker de batterij nauwgezet oplaadt. Citroën toont verder enkele conceptversies die aangeven van hoe de toekomst van het merk er zal uitzien. Zo zie je de Ami One Concept; een revolutionaire 100% elektrische 2-zitter voor de stad. De SpaceTourer Concept is een stijlstudie van een geconnecteerde camper en is voorzien van vierwielaandrijving die werd ontwikkeld door de Franse specialist Dangel. De PSA-groep werkt al decennia lang samen met deze partner voor bijzondere 4x4-modellen. Deze concept beschikt eveneens over een trendy fiets: "Rider The Citroënist by Martone". (Belga)