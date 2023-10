Nieuwe cijfers: hybride auto is in Vlaanderen (bijna) even populair als auto op benzine

Van de ingeschreven personenauto’s in Vlaanderen rijdt 37 procent met een hybride motor, 37 procent op benzine, en 11 procent volledig elektrisch.

Vandaag publiceerde Statistiek Vlaanderen de laatste data over het Vlaamse personenwagenpark. Meest opzienbarend in die cijfers is dat er nu evenveel auto’s met een hybride motor van elektriciteit en benzine worden ingeschreven (37%) als auto’s op benzine (37%).

Bovendien zet de afname in inschrijvingen van dieselauto’s zich door. Tot 2016 waren dieselauto’s nochtans met voorsprong het populairste type in Vlaanderen.

Brussel en Wallonië

Die dalende populariteit van dieselauto’s beperkt zich niet tot Vlaanderen. Uit de data van Statbel, waarop Statistiek Vlaanderen zich baseert, valt af te leiden dat diesel ook in Wallonië en Brussel aan een terugval bezig is.

Uit de absolute cijfers voor inschrijvingen van nieuwe auto’s valt af te leiden dat hybrideauto’s de benzines begin dit jaar nog niet volledig hadden ingehaald. Er werden in 2022 in Vlaanderen nog altijd meer dan duizend nieuwe benzine-auto’s meer ingeschreven dan nieuwe hybrides.

In Wallonië is dat verschil zelfs nog groter. Ook daar hebben hybrides een stevig marktaandeel verworven, maar er werden nog altijd bijna dubbel zo veel nieuwe benzines als nieuwe hybrides ingeschreven.

In het Brussels Gewest tekent zich een andere trend af. Daar hebben hebben hybrideauto’s de koploperspositie al in handen. Het aantal nieuw geregistreerde benzineauto’s is er sinds 2019 aan het afnemen en het aantal hybridewagens is in die periode bijna verviervoudigd.

De hybrides die in alle landsdelen populairder aan het worden zijn, gebruiken een mix van elektriciteit en benzine. Er worden ook nog hybrides met een elektro- en dieselmotor geregistreerd, maar die zijn nooit volledig doorgebroken. In Vlaanderen ging het in 2022 nog om ruim 3000 auto’s. Dat zijn er bijna duizend minder dan een jaar eerder.

Volledig elektrisch

Over heel België blijft benzine met voorsprong het populairst als aandrijving. Die positie heeft benzine nog maar sinds 2017 verworven. Ook de andere grote verschuivingen zijn recent. De afname van het aantal dieselauto’s en de opkomst van hybrides hebben zich slechts in enkele jaren voltrokken.



Volledig elektrische auto’s zijn nog altijd niet helemaal doorgebroken. Het aantal registraties neemt de laatste jaren in snel tempo toe, maar hun populariteit is niet vergelijkbaar met die van de hybrides. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel zijn nieuwe dieselauto’s nog altijd populairder dan nieuwe elektrische auto’s.

Het aantal auto’s op gas (LPG, CNG) stagneert. In 2022 werden maar 400 nieuwe auto’s geregistreerd die volledig op aardgas draaien. Het aantal auto’s dat gebruik maakt van een mix van aardgas en benzine neemt de laatste jaren wel licht toe in België. Maar een doorbraak zoals die van de hybridewagens lijkt zich niet te zullen voltrekken.