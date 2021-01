Het meest exclusieve automerk op de Belgische markt heeft een nieuwe brand manager: Bernard van Bellingen, die zal instaan voor de verkoop, de dienst na verkoop, de public relations en de marketing van Bugatti.

Op de markt van premium merken bekleedt Bugatti een bijzondere positie met een buitengewoon exclusief én duur aanbod. Het enige model in de verkoop is de Chiron. De wagen wordt aangedreven door een 1.500 pk sterke 8 liter W16 en wisselt voor net geen 3 miljoen euro van eigenaar. Het spreekt voor zich dat deze hypercar bestemd is voor enkele zeldzame gefortuneerde autoliefhebbers. Zo werd er in 2020 slechts één Bugatti in België ingeschreven.

De schaarse klanten worden voortaan verwend door Bernard Van Bellingen, die voorheen voor invoerder D'Ieteren de persrelaties verzorgde voor Porsche, Bentley en Lamborghini. Zijn nieuwe functie omvat de verkoop, de dienst na verkoop, de public relations en de marketing van Bugatti. "Deze nieuwe uitdaging past perfect bij mijn voorliefde voor auto's, maar ook bij mijn passie voor menselijke relaties en de contacten met de klanten," zegt de nieuwe brand manager.

General Manager David Favest verwelkomt van harte de opvolger van Luc Holderbeke in zijn rangen bij Bugatti Brussels: "Ik ben echt blij dat Bernard van Bellingen naar onze prestige-afdeling komt. Hij is een toegevoegde waarde voor ons team. Hij kent de luxemarkt van het huis D'Ieteren als geen ander, heeft uitstekende contacten met de media, toont veel respect voor de klanten en zal een hoeksteen zijn in mijn ontwikkelingsstrategie die deze merken wil laten schitteren. Daarom ben ik blij om deze ware 'passionate' te mogen verwelkomen en ik dank Luc nogmaals voor alles wat hij gedurende zijn hele carrieère voor dit 'grote huis' heeft betekend. "

Bugatti Brussels © GF

