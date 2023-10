Nieuwe BMW X2 ook elektrisch

BMW lanceert de nieuwe X2, een SAC of ‘Sports Activity Coupé’ gebaseerd op de X1. De constructeur kiest voor een breed scala aan aandrijvingen: benzine, elektrisch en diesel

De vormgeving van de X2 herinnert aan de veel grotere X6 omwille van de gelijkaardige koetswerkvorm, die in dit geval aan stuk kleiner uitvalt. De designjongens voorzagen hier ook de brede zogenaamde ‘nieren’ die nog altijd voor controverses zorgen bij de liefhebbers van het merk. De contouren ervan lichten in het donker ook op.

Deze tweede generatie van de X2 is aanzienlijk groter dan zijn voorganger. De nieuweling zal in de Duitse fabriek van Regensburg worden gebouwd van waar ook de batterij voor de elektrische versie komt. BMW wil immers batterijproductie meer in eigen regie houden om zich minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers.

Veel versies

In maart 2024 zullen er twee versies beschikbaar zijn. Bij de benzine gaat het om de topversie X2 M35i xDrive en voor elektroklanten is er de iX2 xDrive 30, die middels twee elektromotoren een systeemvermogen van 313 pk levert. Hij spurt in 5,6 seconden van 0 tot 100 km/u en komt met een batterijlading tot 449 km ver dankzij de riante (netto) batterijcapaciteit van 64,8 kWh.

In de zomer van 2024 komen er dan een driecilinder benzine en viercilinder diesel bij. Er zal ook een tweede elektrische versie worden aangeboden die mogelijk niet over xDrive vierwielaandrijving beschikt.