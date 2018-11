Nieuwe BMW 8-reeks cabrio

Deze nieuwe cabrioversie wordt rechtstreeks afgeleid van het coupémodel. De Zuid-Duitse constructeur belooft vier volwaardige zitplaatsen. De vaste dak ruimde plaats voor een open architectuur met een soepele kap van textiel. Het dak opent en sluit volledig automatisch in 15 seconden. Eén en ander kan zelfs al rijdend tot een snelheid van 50 km/u. Standaard wordt een zwart dak geleverd, maar de klant kan naar wens ook voor een antraciet zilverkleurig exemplaar kiezen.

In een eerste fase wordt deze Duitse cabriolet als M850i aangeboden met een V8 benzinemotor van 530 pk en een 840 d zescilinder dieselmotor, goed voor 320 pk. In beide gevallen wordt het vermogen over de vier wielen verdeeld (xDrive aandrijving is standaard) via een achttrapasautomaat. De constructeur belooft voldoende koetswerkstijfheid dankzij de diverse verstevigingen van de structuur op cruciale plaatsen. De koffer slikt 350 liter en het laadvermogen kan worden vergroot door de achterbank (50/50) neer te klappen.

BMW stelt dat dit model in maart bij de dealers zal staan.(Belga)