Nieuwe auto's zijn minder klimaatvriendelijk

De uitstoot van broeikasgassen door nieuwe ­auto's is voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. Dat blijkt uit de referentie-uitstootwaarden die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Voor diesels gaat het cijfer van 88 naar 91 gram CO 2 per kilometer, voor benzine-auto's van 107 naar 111 gram. De cijfers worden berekend aan de hand van de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens, schrijft De Standaard.

