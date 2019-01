Nieuwe auto's verbruiken nog altijd veel meer dan blijkt uit officiële cijfers van fabrikanten

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Amerikaanse ngo International Council on Clean Transportation (ICCT), de organisatie die in 2014 de bal aan het rollen bracht in het dieselschandaal. Wel blijkt dat de kloof tussen de officiële waarden en het daadwerkelijke verbruik voor het eerst in jaren een beetje kleiner is geworden.

Het reële brandstofverbruik van nieuwe auto's was volgens de ICCT in 2017 gemiddeld 39 procent hoger dan door de autofabrikanten werd aangegeven. Volgens de berekeningen van de ngo komt het hogere verbruik van een nieuwe wagen voor een gemiddelde automobilist neer op 400 euro extra kosten aan brandstof per jaar.

Hoewel het verschil nog erg groot is, is er wel sprake van een trendbreuk. Het jaar voordien ging het nog om een verschil van ruim 40 procent. De ICCT voert sinds 2012 jaarlijks een onderzoek naar het brandstofverbruik van wagens en het is de eerste keer dat de kloof niet breder wordt. Als verklaring voor de trendbreuk, wijst de ICCT naar het dieselschandaal. Dat heeft volgens de onderzoekers geleid tot toegenomen belangstelling van consumenten voor verbruik en uitstoot van wagens.

Voor personenwagens werd het aangegeven brandstofverbruik bepaald in onrealistische omstandigheden in testlabo's. Sinds september 2018 geldt echter de meer waarheidsgetrouwe WLTP-emissietest, die betere resultaten zou moeten opleveren. Voor nieuwe modellen, die voor het eerst op de markt worden gebracht, is WLTP al sinds september 2017 van kracht. Pas in de ICCT-rapporten van de komende twee jaar zal het effect daarvan dus te merken zijn.