De nieuwe Audi S8 wordt aangedreven door een 571 pk sterke 4.0 TFSI benzinemotor met een mildhybrid-systeem en combineert zo op een stijlvolle manier luxe en comfort met dynamische sportiviteit en efficiëntie.

Het kloppende hart van de nieuwe Audi S8 is de prestatiegerichte 4.0 V8 met mildhybrid-technologie die een vermogen van 571 pk en een koppel van 800 Nm produceert, dat dankzij de twee turboladers in elke situatie meteen beschikbaar is. Het mildhybrid-systeem (MHEV) werkt daarbij continu om het brandstofverbruik te helpen drukken. De 48 Volt alternator-starter en de extra lithium-ionbatterij maken het mogelijk om met uitgeschakelde motor uit te rollen, snel te herstarten en zo het bereik van het stop-startsysteem te vergroten. Bij dagelijkse ritten is hiermee een brandstofbesparing tot 0,8 l/100 km mogelijk. Daarnaast geeft de cilinderuitschakeling, die cilinders apart kan uitschakelen bij lage belasting, nog extra efficiëntie.

Bij de sterke prestaties van de S8 hoort een aangepast dynamisch rijgedrag dat geleverd wordt door een actieve ophanging, een dynamische vierwielsturing en de Quattro vierwielaandrijving met een sportdifferentieel. Deze unieke combinatie van innovatie onderstelcomponenten maakt dat dit vlaggenschip van Audi in alle omstandigheden kan overtuigen: van zijdezacht cruisen als een luxesedan tot een dynamisch strak rijgedrag van een sportwagen.

Dat plaatje wordt ook visueel onderstreept door een aangepast design van het koetswerk en het interieur. Zo zijn er velgen tot 21 duim verkrijgbaar en benadrukken details aan de voorbumper, zijschorten en buitenspiegelkappen en de twee S-typische dubbele uitlaatpijpen het sportieve karakter van de auto. Aan boord zorgen elementen in Carbon Vector en geborsteld mat aluminium voor de gepaste sfeer. Opmerkelijk: voor het eerst zal de Audi S8 ook verkrijgbaar zijn met een verlengde wielbasis die de inzittenden meer comfort verzekert. Uiteraard beschikt de S8 over alle recente snufjes op vlak van connectiviteit en rijhulpsystemen.(Belga)