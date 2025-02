Nieuwe airbag beschermt voeten

ZF Lifetech ontwikkelde de Active Heel Airbag specifiek voor zelfrijdende auto’s

De auto-industrie staat voor belangrijke ontwikkelingen. Een daarvan is de autonome of zelfrijdende wagen. Daar laat de bestuurder het rijden geheel of gedeeltelijk over aan de technologie. Momenteel zijn we nog niet zover dat elke auto binnenkort autonoom zal rijden, ook al omdat het wettelijk kader daarvoor nog niet is uitgewerkt.

Intussen werkt de industrie verder aan dit concept dat een echte revolutie in de autowereld kan brengen. Maar dit zorgt ook voor nieuwe uitdagingen, zeker op vlak van veiligheid. Zo bekijken gespecialiseerde bedrijven hoe de passieve veiligheid van de inzittenden van zelfrijdende auto’s moet evolueren. Dit gaat dan over de technologie die helpt om de gevolgen van een ongeval te beperken.

Inzittenden

Zo ontwikkelde ZF Lifetech de Active Heel Airbag. Deze voetairbag dient niet alleen om de voeten te beschermen. Maar ook om de bestuurder en de passagier vooraan, bij een impact beter op hun plaats te houden en zo de werking van een eventuele knie-airbag te optimaliseren. Dit is nodig omdat in een zelfrijdende auto vooral de bestuurder minder aandacht heeft voor de verkeerssituatie en zich bij een nakende crash niet meer schrap zet of zelfs vaak onderuit gezakt zit.

De Active Heel Airbag van ZF Lifetech bevindt zich nog in een testfase en komt pas binnen enkele jaren op de eerste zelfrijdende auto’s. Als die natuurlijk ooit toegelaten worden op onze wegen.