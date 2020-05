Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. en Mitsubishi Motors Corporation kondigen verschillende initiatieven aan in het kader van een nieuw samenwerkingsmodel om het concurrentievermogen en de rentabiliteit van de drie partnerbedrijven te verbeteren.

Eerst en vooral zijn de bedrijven van de alliantie van plan om op gebieden zoals gezamenlijke inkoop voort te bouwen op bestaande voordelen van de samenwerking, door hun respectieve leidinggevende posities en geografische sterke punten te benutten en zo de bedrijfsontwikkeling van hun partners te ondersteunen.

De directies van de drie ondernemingen hebben zich geschaard achter de principes van het 'leider-volger'-model voor voertuigen, waarbij zij zullen samenwerken om de standaardiseringsstrategie verder te ontwikkelen, van platformen tot koetswerkstructuren, en per productsegment te focussen op een moedervoertuig (leider-voertuig) en zustervoertuigen, ontworpen door het leider-bedrijf, met de steun van de teams van de volger-bedrijven.

Verwacht wordt dat het 'leider-volger'-model zal leiden tot 40 procent minder investeringen in modellen voor voertuigen die volledig onder dit model vallen. Deze voordelen vullen naar verwachting de conventionele synergieën aan die vandaag al tot stand zijn gekomen.

Op het vlak van technologische efficiëntie zullen de leden van de Alliantie hun bestaande activa blijven kapitaliseren om ervoor te zorgen dat elk partnerbedrijf de investeringen in platformen, aandrijflijnen en technologieën blijft delen. Deze uitwisseling heeft zijn efficiëntie al bewezen bij de ontwikkeling van aandrijflijnen en platformen en heeft de succesvolle lancering van het CMF-B-platform mogelijk gemaakt voor Renault Clio en Nissan Juke, evenals het kei car-platform voor Nissan Dayz en Mitsubishi eK Wagon. De CMF-C/D- en CMF-EV-platformen volgen binnenkort. Dankzij dit nieuwe bedrijfsmodel zullen alle partnerbedrijven in staat zijn om hun ervaring en concurrentievermogen maximaal te benutten, zodat de alliantie in haar geheel sterker wordt in de radicaal veranderende autowereld.(Belga)

