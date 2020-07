BMW Motorrad, de motorfietsafdeling van de Duitse constructeur, vestigde in juni een nieuw verkooprecord.

BMW Motorrad heeft nog nooit zoveel motorfietsen verkocht als in de voorbije maand juni. Na een uitstekende start van 2020 tot eind februari, met een stijging van 12% vergeleken met dezelfde periode in 2019, had de Covid 19-pandemie uiteraard een negatieve invloed op de verkoop in maart, april en mei, waarna die in juni weer een nieuw elan kreeg. Het werd zelfs een recordmaand met een stijging van 9,8% vergeleken met juni 2019, met een totaal van 20.021 verkochte motoren. "Dit is een duidelijk bewijs van de populariteit van de motorfiets, ook als vrijetijdsbesteding", zegt men bij BMW. Wereldwijd verkocht BMW Motorrad in de eerste zes maanden van 2020 76.707 stuks, wat een daling van 17,7% betekent vergeleken met dezelfde periode in 2019. Tegelijk bevestigen deze cijfers de sterke groei in Europa, vooral in Duitsland, Benelux, Frankrijk en Portugal. Ook in de regio Azië-Australië ging de verkoop de hoogte in, maar nog niet zo spectaculair als in Europa. (Belga)

