De Chinese autogroep Dongfeng lanceert een nieuw merk dat zich richt op premium elektrische modellen: Vojah. De i-Land concept car toont welke richting dit merk wil uitgaan.

De Vojah i-Land is een sierlijke coupé met vleugeldeuren die de nodige sportiviteit en exclusiviteit uitstraalt. Daarvoor zorgen ook de opvallende 26"-velgen, de doorlopende led-stroken voor- en achteraan en snufjes als de twee kleine camera's die als zijspiegels fungeren. Volgens de constructeur staat i-Land voor 'Intelligent, Luxurious, Autonomous, Nature en Delicate'. Afwachten maar wat dat in realiteit oplevert. Nu werd reeds vermeld dat de wagen autonoom zou kunnen rijden op level 3.

Ook het interieur is erg opvallend met een zeer strak design, waarin een fraai gestileerd stuurwiel en een digitaal display over de hele breedte van de cockpit in het oog springen.

De i-Land maakt gebruik van een modulair platform dat Vojah ESSA (Electric Smart Secure Architecture) noemt. Op basis daarvan zullen de volgende jaren verschillende nieuwe modellen worden ontwikkeld en gebouwd. Voyah wil vanaf 2021 elk jaar een nieuw model op de markt brengen. De productie zal plaatsvinden in de productiefaciliteit van Dongfeng in Wuhan.(Belga)

