Nieuw uit China: Exlantix

Het Chinese merk Exlantix doet zijn intrede op de Europese automarkt met een elektrische berline en een crossover.

De automarkt ondergaat momenteel een geweldige omwenteling door de komst van veel nieuwe merken die vooral uit China afkomstig zijn. Tot voor kort waren ze hier vrijwel onbekend maar hun opmars is niet meer te stuiten. Een recente nieuwkomer heet Exlantix dat zijn debuut maakt met de berline ES en de crossover ET, beide met een elektrische aandrijving.

Exlantix komt natuurlijk niet uit het niets, maar maakt deel uit van het autoconcern Chery dat weldra ook Omoda op de Europese markt gaat lanceren. Het is dan ook in de eerste plaats een nieuw label binnen de groep dat zich specifiek op de Westerse automarkt moet richten.

Bekende basis

Technisch is de Exlantix ES berline zeer nauw verwant met de Exeed Sterra ES, die al op de thuismarkt wordt verkocht. Deze elegante en gestroomlijnde berline zou een rijbereik tot 530 kilometer hebben en zeer vlot accelereren met een spurt van 0 naar 100 km/u in amper vier seconden. De Exlantix ET crossover is dan weer gebaseerd op de Exeed Sterra ET en kan een rijbereik van 457 kilometer halen.

De exacte specificaties en de prijzen van beide modellen zijn nog niet bekend. Meer duidelijkheid volgt in 2024 wanneer de Exlantix ES en ET op de Europese markt gelanceerd worden.