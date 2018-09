Nieuw snelheidsrecord voor de Jaguar XE SV Project 8

Deze Jaguar is gehomologeerd voor de openbare weg en beschikt over een vermogen van 600 pk zodat hij een topsnelheid van 320 km/u haalt. Deze Jag klokte een rondje op WeatherTech Raceway in Laguna Seca af in amper 1 minuut en 37,54 seconden. De omloop meet 3,6 km en de piloot verbeterde het bestaande record in de categorie van straatlegale berlines met bijna een seconde.

Het nieuwe record werd gevestigd door racepiloot Randy Pobst. Deze XE SV Project 8 is de meest extreme Jaguar die ooit werd gebouwd en deze berline biedt prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een super sportieveling. De ingenieurs van de SVO-afdeling (Special Vehicle Operations) van Jaguar Land Rover hebben de wagen verder verfijnd op de meest uiteenlopende testcircuits ter wereld, waaronder de fameuze Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland. In november liet de XE SV Project 8 een rondje op dit circuit (van 20,7 km lang) afklokken op 7 minuten 21,23 seconden.(Belga)