Toyota Motor Europe lanceert een nieuw merklogo en ontwerptaal. De Europese uitrol begint deze week met de lancering van de nieuwe Yaris.

Toyota lanceert zijn nieuw merkontwerp in Europa met een herwerkte versie van het merklogo en de typografie. Dit luidt een nieuw tijdperk in voor de Japanse constructeur, met de overgang van een autobedrijf naar een mobiliteitsbedrijf. De nieuwe ontwerptaal is ontwikkeld op basis van de steeds diversere koper die door het merk wordt aangetrokken omwille van het groeiende aanbod aan mobiliteitsproducten en -dienstenen en wordt gebruikt voor alle digitale en fysieke contacten.

De nieuwe visuele identiteit is geïnspireerd op vereenvoudiging en gebouwd op vier pijlers: vooruitstrevend, gericht op mobiliteit, kwaliteitsvol en uiterst consequent over alle bedrijfsonderdelen en submerken. Het nieuwe merklogo van Toyota herleidt het embleem tot een eenvoudig 2D-ontwerp waarbij het woordmerk Toyota verdwijnt, aangezien het embleem zelf welkbekend is in heel Europa. Het ontwerp straalt eenvoud, transparantie en moderniteit uit en is perfect aangepast aan de digitale omgeving, maar even doeltreffend in de fysieke wereld. Het nieuwe logo zal worden gebruikt voor alle communicatiecontacten, terwijl het huidige logo zal blijven worden gebruikt voor de voertuigen. De huidige huisstijl in de verkooppunten blijft behouden en zal in de context van de netwerkstrategie van Toyota van 2025 opnieuw worden bekeken. (Belga)

