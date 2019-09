Volkswagen heeft op de internationale autobeurs IAA in Frankfurt het nieuwe logo van het autoconcern gepresenteerd. Ook werd het elektrische model ID.3 onthuld.

Volgens Volkswagen luidt de komst van de volledig nieuw ontworpen ID.3 een nieuw tijdperk in, net zoals de Kever en de Golf dat deden. En daar past ook een nieuwe identiteit bij. De Duitse autobouwer noemt de verandering "New Volkswagen". Het nieuwe logo van Volkswagen - de gekende letters V en W in een 2D-uitvoering - moet moderner, duidelijker en eenvoudiger zijn. De rebranding van Volkswagen is een grote operatie. Op de meer dan 10.000 vestigingen van dealers en servicepartners over de hele wereld zullen ongeveer 70.000 logo's worden vervangen. Volkswagen heeft miljarden geïnvesteerd in elektrificatie. Het concern verwacht veel van het zogeheten modulaire elektrische onderstel MEB dat gebruikt gaat worden voor vrijwel alle nieuwe elektrische modellen van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Ook Ford gaat elektrische auto's bouwen op dit onderstel. De komende tien jaar zullen in de hele Volkswagen-groep bijna zeventig nieuwe e-modellen worden gelanceerd. In november rollen de eerste ID.3's van de band in het Duitse Zwickau. De auto, waarvoor al meer dan 30.000 reserveringen zijn gedaan, gaat minder dan 40.000 euro kosten en is vanaf 2020 leverbaar. Het VW-concern heeft al enkele elektrische voertuigen in zijn gamma - zoals de in Brussel geproduceerde Audi e-tron en aan de Porsche Taycan waarvan de productie maandag officieel opgestart werd. Maar een volledig elektrische met een meer democratisch prijskaartje ontbrak nog. Volgens Volkswagen kost de basisversie van de ID.3 minder dan 30.000 euro.(Belga)