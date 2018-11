Nieuw infotainmentsysteem voor Opel Insignia

Het Duitse merk zet een nieuwe stap in de uitrol van geavanceerde infotainmentsystemen met de lancering van IntelliLink Multimedia en Multimedia Navi Pro in de Insignia. Hiermee beschikken ook de Opel-rijders over de meest geavanceerde connectiviteit en entertainment in de auto, waardoor ze altijd op de hoogte zijn dankzij realtime-informatie over het verkeer, tankstations en brandstofprijzen, parkeerplaatsen en tolheffing.

Bij deze nieuwe systemen is ook het gebruik intuïtiever, dankzij het Multimedia Navi Pro-systeem met een overzichtelijk infodisplay in hoge resolutie dat kan worden uitgebreid met een optionele voorruitprojectie (Head-Up Display). Functies zijn onder andere geconnecteerde navigatiediensten voor geoptimaliseerde zoekacties naar POI's (points of interest) en bestemmingen, live verkeersinformatie, brandstofprijzen in real time, parkeerinformatie naargelang de bestemming en online updates van kaarten. Bijkomend comfort leveren de 3D-navigatiekaarten, traploos zoomen en vloeiend scrollen.

De verbinding met smartphones kan via conventionele technologie zoals bluetooth of USB, of via geavanceerde smartphone-integratie met Apple CarPlay of Android Auto. Tot twee smartphones kunnen tegelijk worden verbonden.(Belga)